Chianti Lovers, anteprima-show alla Fortezza da Basso

Degustazioni, abbinamenti con il cibo e djset: torna Chianti Lovers, appuntamento imperdibile per gli amanti del Sangiovese, per testare prima di tutti le ultime annate del Consorzio Vino Chianti

Oltre 2mila visitatori attesi in Fortezza da Basso di Firenze domenica 11 febbraio per Chianti Lovers, l’appuntamento annuale promosso dal Consorzio Vino Chianti per presentare in anteprima le ultime annate del più noto Sangiovese di Toscana. Per la prima volta, quest’anno, insieme al cugino di Maremma: il Morellino di Scansano.

Sul "red carpet" di Chianti Lovers 2018

Apertura dalle 9.30 alle 16 per gli operatori di settore, mentre dalle 16 alle 21 comincerà la “festa” per il pubblico di amanti, appassionati e curiosi: più di 100 le aziende presenti nel Padiglione Cavaniglia della Fortezza da Basso e circa 500 le tipologie di vino in degustazione, da accompagnare con stuzzichini e abbinamenti insoliti, con djset a chiudere la giornata.

Protagoniste di questa edizione di Chianti Lovers l’annata 2017 e la Riserva 2015 delle aziende del Consorzio Vino Chianti e dei Consorzi di sotto zona: Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Montalbano, Colline Pisane, Montespertoli.

Novità di quest'anno l'eccezionale presenza del Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano che ha deciso di organizzare la sua anteprima assieme al Consorzio del Chianti e che sarà presente con venti aziende per far degustare l’annata 2017 e la Riserva 2015.

Il vino che verrà

L’Anteprima del Chianti sarà anche l’occasione per fare il bilancio del 2017 caratterizzato da un'annata colpita dalla siccità, dalle gelate e dal problema ungulati e che ha visto diminuire la quantità fino al 40% rispetto alla media. Un danno che per fortuna non ha inciso sulla qualità del prodotto che, assicura il Consorzio, sarà eccellente.

“Mai come quest'anno arriviamo a questo appuntamento con grandi aspettative - spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti – per la prima volta il Consorzio del Chianti non sarà solo e il Morellino è stato infatti il primo ad accogliere la nostra proposta di immaginare un futuro di collaborazione fra Consorzi quando si arriva al momento delle Anteprime. Una collaborazione che riteniamo non più prorogabile se vogliamo continuare a essere competitivi a livello internazionale confrontandoci con un mercato sempre più difficile”.

E i 40 anni del Morellino

“Quest’anno celebriamo i primi 40 anni della denominazione – aggiunge Rossano Teglielli, Presidente del Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano – e siamo lieti di poter festeggiare questo traguardo con la nostra partecipazione all’Anteprima: una collaborazione che permetterà ai visitatori di avere una panoramica sempre più ampia dei vini del territorio conoscendo più da vicino il Morellino di Scansano, espressione del Sangiovese in Maremma”.

CHIANTI LOVERS

Biglietti: 15 €

1 febbraio 2018