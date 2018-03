Tutti pazzi per il bio, in 12mila alla Fortezza

Grande affluenza per FirenzeBio, la prima mostra mercato fiorentina dedicata ai prodotti biologici e biodinamici

Foto: pagina Facebook FirenzeBio

I biscotti creati artigianalmente con grani antichi e il formaggio 100% bio. E poi ancora le verdure a km 0 coltivate senza pesticidi chimici, le piantine per un orto in terrazzo biologico e anche l’ecocosmesi. Tutti pazzi per i prodotti green: circa 12mila mila persone in 3 giorni hanno visitato FirenzeBio, il primo salone fiorentino dedicato ai prodotti biologici e biodinamici, che si è svolto dal 23 al 25 marzo alla Fortezza da Basso.



Tante produzioni di eccellenza, ma anche angoli per approfondire temi di attualità legati al settore bio, oltre a cooking show per scoprire tutti i segreti per cucinare al meglio i frutti dell’agricoltura pulita.



Guarda la photo-gallery

Da FirenzeBio i dati sul settore

La Toscana con i suoi 5mila operatori biologici e 130mila ettari di coltivazioni bio è la prima regione del centro nord per superfici coltivate e numero di operatori. I dati arrivano dalla Coldiretti che durante la mostra mercato fiorentina ha fatto il punto anche sull’agricoltura biodinamica, che nel giro di 10 anni ha raddoppiato il numero di aziende in Italia, con 400 realtà certificate e 12mila ettari coltivati.

26 marzo 2018