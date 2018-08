Follow Your Pet: amici a 4 zampe in Fortezza a Firenze

Il 22 e 23 settembre approda alla Fortezza da Basso il primo evento toscano dedicato interamente ai pets: workshop, competizioni, attività per bimbi, ma anche accessori, cibo e novità sul mercato

Cani, gatti, cavalli e poi uccelli rapaci e non solo. Finalmente Firenze offre una full immersion di due giorni agli amanti degli animali. L’appuntamento è fissato sabato 22 e domenica 23 settembre alla Fortezza da Basso, dove si terrà Follow Your Pet, primo evento in Toscana dedicato agli animali da compagnia.

Attività, incontri, spettacoli, momenti di confronto e una vasta sezione dedicata agli accessori, al cibo e alle ultime novità sul mercato. E poi laboratori per bambini, attività creative, incontri con esperti e personaggi famosi, presentazioni di libri, speciali lezioni di cucina, seminari e workshop, dimostrazioni di agilità e attività cinofilo sportiva. Insomma, un vero paradiso per chi ama gli animali.

Dedicato a tutti, grandi e piccini, Follow Your Pet è una manifestazione a tutto tondo, che ha come obiettivo quello di educare, avvicinare al mondo dei pets e, perché no, divertire chi vorrà frequentare la Fortezza nel fine settimana.

Non mancheranno le occasioni di dibattito, con un corner ad hoc dove si alterneranno esperti e educatori che aiuteranno a sciogliere dubbi e distribuire informazioni. Inoltre i cani (accompagnati dai loro padroncini) saranno i protagonisti della “maratona a sei zampe” organizzata in collaborazione con l’associazione “Girotondo per Sempre”.

Grazie all’iniziativa benefica (4,5 chilometri di cammino, per un totale di tre giri intorno alla Fortezza da Basso), che vedrà coinvolti grandi e piccini, verranno raccolti fondi destinati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

NON SOLO CANI

Ma non saranno solo i cani i protagonisti della due giorni: anche i gatti avranno uno spazio dedicato curato da Anfi – Associazione Nazionale Felina Italiana all’interno del quale si potranno conoscere le razze feline più diffuse, scoprire come adottare in un gattile o come acquistare un gatto di razza.

Spazio anche ai rapaci nell’area curata da Antica Falconeria Toscana e ai cavalli, protagonisti grazie alla presenza dell’associazione sportiva La Valle Equitazione, che porterà alla Fortezza due pony e un Avelignese, allestendo laboratori per l’avvicinamento al cavallo, rivolti ai bambini.

la Pappa? fatta in casa dallo chef

Per soddisfare il palato raffinato, ma soprattutto per garantire un’alimentazione corretta ed equilibrata ai propri amici, Follow Your Pet propone una serie di show cooking su misura tenuti da Chiara Cajelli, responsabile del blog Bocconcini Canini e Sonia Orlandi del sito Ricette da Cani. Le due esperte racconteranno come fare per preparare velocemente e con materie prime sane ed economiche dei pasti gustosi.



L’amico a quattro zampe in passerella

Cappottini, mantelle, collarini e bandane. L’ereditiera americana Paris Hilton non è l’unica ad avere la passione per la moda in salsa canina. Sempre più fashion, ai pet 3.0 infatti vengono dedicate collezioni studiate su misura delle loro caratteristiche senza rinunciare ad un tocco glamour. Ed è per questo che nel corso della manifestazione fiorentina verranno proposte delle vere e proprie sfilate, con il meglio degli accessori in commercio.

23 agosto 2018