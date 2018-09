Il Tenax di Firenze presenta la stagione 2018-2019

La celebre discoteca di Firenze si trasforma anche in un palcoscenico teatrale. Non mancheranno i migliori dj della dance internazionale e l’impianto audio si ''rifà il look'' all’insegna dell’innovazione

Foto di Francesca Pignanelli

37 anni. Tanti sono passati dall’apertura del Tenax di Firenze. La discoteca, una delle più frequentate della città, ha in serbo sorprese per la stagione 218-2019, che prende il via il 15 settembre. Certo, alla console si alterneranno come sempre le stelle della dance internazionale, ma la pista da ballo si trasformerà anche in una speciale platea per il ritorno del progetto Tenax Theatre, firmato da Giancarlo Cauteruccio e Massimo Bevilacqua.

Gli eventi, le serate e i dj

Il calendario di serate dance spazia fra le migliori proposte internazionali, prime fra tutte le date di Nobody's Perfect con Nicolas Lutz, Binh e Cole (15 settembre), con Alex Neri e Francesco Farfa (22 settembre) e con Adam Port e Philipp (29 settembre). Tra gli altri ospiti previsti durante la stagione molti pesi massimi dell'elettronica, tra cui Marcell Dettman, Ben Klock, Chris Liebing e Ricardo Villalobos.

Tenax Theatre

Il primo esperimento teatrale nel club fiorentino risale all’anno scorso e adesso si replica. Tra i protagonisti di questa seconda trance di appuntamenti, che prenderà il via a metà ottobre, l'attore e regista Gabriele Lavia che incarnerà l'Amleto shakespeariano (performance realizzata in collaborazione con Teatro Nazionale della Toscana), l'Orchestra Futura di 60 elementi, nata dall'incontro di giovanissimi allievi della Scuola di Musica di Fiesole con maestri pensionati del Maggio Musicale Fiorentino, ma anche gli allievi del Conservatorio Cherubini e quelli dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, che condivideranno lo spazio in una inedita performance che coniuga musica e arti visive.

Cauteruccio si concentrerà nella costruzione di un singolare paesaggio del corpo fuori da ogni regola teatrale affrontando la figura di Medea insieme alla performer Cecilia Lentini, mentre il progetto "Fuoriscuola" coinvolgerà un gruppo di studenti di alcuni licei e istituti superiori di Firenze in un articolato iter di laboratori.

Foto di Fabrizio Azzarri - Ultrapulp Studio

La stagione 2018-2019 del Tenax con un nuovo "orecchio"

Un altra novità riguarda il suono che, in pista e nei privè, si “rifà il look”. Un allestimento innovativo unico in Italia curato da K-array, realtà toscana presente in 70 paesi, garantisce un ascolto coinvolgente, suoni definiti, bassi profondi e una copertura selettiva di tutta la sala. Tutto questo contribuisce anche all’abbattimento della dispersione acustica nelle aree al di fuori del dancefloor, a tutto vantaggio dell’integrazione con l’area residenziale circostante.

Tenax Academy

Tra i tanti progetti torna Tenax Academy per la formazione musicale. Durante i corsi, al via il 18 settembre, celebri dj, producers, tecnici di studio e specialisti di settore tengono lezioni pratiche e teoriche di mixaggio e produzione di musica elettronica. Tra i “prof” i resident dj del Tenax Alex Neri, Marco Faraone, Mennie e Cole, oltre a Matteo Zarcone aka Zee, Mass Prod, Tommy Bianchi, Malandra Jr, Rufus e Ennio Colaci.

Tutte le informazioni sul sito del Tenax di Firenze.

14 settembre 2018