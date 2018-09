Vacanze e ponti del calendario scolastico toscano

Si torna a scuola e già si guarda l’agenda per capire come cadranno vacanze, festività e ponti. Anche per lezioni 2018/2019, la Regione Toscana ha confermato il calendario scolastico. Ecco tutte le date

Quando saranno le vacanze scolastiche e quali i possibili ponti? Suona la prima campanella, ma il pensiero per molti va già ai giorni “rossi” del calendario scolastico 2018/19. In Toscana, ormai da qualche anno, la Regione ha stabilito un calendario permanente: fisso il giorno di inizio (ad eccezione di quando, come quest’anno, il 15 settembre cade di sabato), quello della fine delle lezioni e i periodi di “ferie” per gli alunni.

Per il resto ci sono le festività nazionali e il patrono (se cade durante il periodo delle attività didattiche), con la possibilità per gli istituti di decidere qualche giorno di "festa" in più in base alle esigenze.

Regione Toscana, il calendario scolastico 2018/2019

Dal 17 settembre 2018 scatta il conteggio dei giorni di lezione, che – secondo la legge regionale – devono essere almeno 208 (meno per chi svolge l’attività didattica dal lunedì al venerdì). La fine della scuola è fissata come sempre il 10 giugno (che nel 2019 cadrà di lunedì), la scuola dell’infanzia chiuderà i battenti invece sabato 29 giugno 2019.

Le vacanze di Natale e di Pasqua

Siamo arrivati al capitolo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali. Il primo vero stop delle lezioni è previsto domenica 23 dicembre 2018 quando inizierà la pausa di fine anno (il 22 dicembre per chi non fa lezione il sabato). Come da tradizione l’Epifania, che quest’anno cade di domenica, tutte le feste si porterà via: bimbi e ragazzi torneranno sui banchi lunedì 7 gennaio, dopo due settimane di "ferie".

Le vacanze pasquali 2019 invece partiranno giovedì 18 aprile e dureranno fino a martedì 23 aprile (compreso), in questo caso però c'è la vicinanza con la festa della Liberazione e in alcuni casi gli istituti potrebbero decidere di prolungare la chiusura di qualche giorno.

Il calendario della scuola e i ponti

Durante l’anno scolastico 2018/2019 non ci saranno “ponti comandati", ossia festività che cadono attaccate alla domenica, eccezion fatta per la festa dell’Annunciazione dell'8 dicembre che è di sabato e consentirà a chi fa lezione anche in questo giorno di “saltare” direttamente al lunedì. Per il resto una festa andrà “persa" (domenica 2 giugno 2019, festa della Repubblica) e ci saranno tre ponti, durante i quali gli istituti, in base alla loro autonomia, potranno decidere se rimanere chiusi

È il caso di giovedì 1 novembre 2018, festa di Tutti i Santi, ma anche di giovedì 25 aprile 2019, festa della Liberazione che insieme a mercoledì 1 maggio 2019, festa dei lavoratori, potrebbe prolungare le vacanze pasquali di qualche giorno. Perla festa della Toscana, il 30 novembre, le scuole rimangono aperte.

Scuole chiuse invece se la festa del patrono cade durante il periodo delle lezioni: non è il caso di Firenze (San Giovanni, lunedì 24 giugno 2019, è ben lontano dalla fine della scuola), ma succede ad esempio a Scandicci (il 10 maggio, San Zanobi, cade di venerdì e consente a chi non fa lezione il sabato di fare il weekend lungo). A Campi Bisenzio invece quest’anno il 23 aprile, quando si festeggia la Santa Patrona Beata Teresa Maria della Croce, cade il giorno dopo del lunedì dell’Angelo: per chi lavora è un ponte, ma per i piccoli campigiani impegnati sui banchi non fa nessuna differenza perché è l’ultimo giorno delle vacanze pasquali.

Per saperne di più, sul sito della Regione ci sono tutti i dettagli e le linee guida sul calendario scolastico in Toscana.

