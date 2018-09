Mini-stazioni intelligenti per monitorare l'ambiente

Una rete di sensori per il monitoraggio ambientale con dati in tempo reale. Al via il progetto ''Smart'' della società fiorentina Treedom, finanziato dalla Regione Toscana

Dati in tempo reale per sapere tutto sulla situazione dell’ambiente in un territorio specifico, grazie a una rete di sensori: dall’inquinamento atmosferico e acustico al rilevamento della temperatura, dalla prevenzione delle frane allo stato di conservazione dei beni culturali.

È quanto prevede il progetto “Smart” lanciato dalla società fiorentina Treedom, che dal 2010 pianta alberi in tutto il mondo realizzando progetti di sostenibilità ambientale e sociale. Obiettivo: creare una rete condivisa di monitoraggio ambientale.

Cosa prevede "Smart"

Finanziato dalla Regione Toscana, tramite il programma FAR-FAS, e realizzato da Treedom insieme all’Istituto di Biometeorologia del CNR, il progetto realizzerà un sistema di massima trasparenza e accessibilità dei dati di interesse pubblico relativi al controllo dello stato del territorio e dell’ambiente, aprendo nuove e innovative soluzioni per la raccolta e la distribuzione in tempo reale dei dati dal sito smart.treedom.net.

È prevista l’installazione di una serie di stazioni, chiamati MiniSense, che rilevano e monitorano le informazioni in tempo reale e le integrano in modo inedito a costi molto ridotti. Si tratta di strumenti di facile utilizzo, flessibili e quindi adattabili in base alle diverse esigenze, supportati da una piattaforma web che rende i dati rilevati dalle centraline immediatamente disponibili.

L’idea è di realizzare in tempi brevi una rete di sensori in grado di monitorare in dettaglio ampie porzioni di territorio e offrire dati sempre aggiornati agli enti pubblici e di fornire informazioni utili anche ad aziende, associazioni e singoli cittadini.

24 settembre 2018