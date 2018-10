Al via Smart and Coop 2: tutte le novità del nuovo bando

C’è tempo fino alle 17 del prossimo 30 novembre per partecipare al nuovo bando Smart and Coop, promosso da Fondazione CR Firenze e Legacoop Toscana per ricercare idee imprenditoriali innovative da realizzare in forma cooperativa. Tante le novità di questa seconda edizione: un hackaton, ovvero una sfida di creatività e imprenditività della durata di un giorno, l’opportunità di partecipare a una visita studio all’estero presso una realtà europea di riferimento nel campo dell’innovazione sociale, tre premi da 15mila, 10mila e 5mila euro. I giovani aspiranti cooperatori dovranno essere organizzati in team composti da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella Città metropolitana di Firenze. Tutte le info sul sito www.smartandcoop.it

Si ampliano anche gli ambiti in cui poter presentare le proposte: dalla salute, cambiamenti demografici e benessere alla sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, dalla mobilità sostenibile alla sostenibilità ambientale, dai servizi educativi alla salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico.

“Grazie a Smart and Coop i due gruppi vincitori della prima edizione hanno potuto trasformare la loro proposta in realtà ed hanno dato vita a due nuove cooperative, Filo Armonico e Sylvatica – ha affermato il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini -. Con il nuovo bando vogliamo offrire l’opportunità a un’altra quindicina di giovani di concretizzare la propria idea imprenditoriale, realizzando un progetto o un servizio innovativo che risponda a un bisogno di un territorio o di una comunità. Al tempo stesso vogliamo lasciarci ‘contaminare’ dalla spinta al rinnovamento che arriva dalle nuove generazioni, favorendo l’ingresso e la sperimentazione all’interno del mondo cooperativo di innovazioni organizzative, sociali e tecnologiche”.

“La Fondazione ha creduto fin da subito in questo progetto – ha spiegato Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – perché questo bando offre la possibilità ai giovani di avere un supporto concreto alle loro idee imprenditoriali, non soltanto formativo ma anche in termini di risorse finanziarie. E la ragione che ci ha spinto a rinnovare il nostro impegno a favore di Smart and Coop è duplice: da un lato sostenere i giovani a crearsi la propria occupazione e generare nel tempo nuove opportunità per altri, dall'altro il sostegno ad idee che siano utili alla comunità locale e in linea con le sfide del mondo di oggi”.

Dopo una prima pre-selezione da parte della Commissione di valutazione i gruppi semifinalisti (8 al massimo) parteciperanno ad un hackathon, una “gara” di una giornata, con il supporto di tutor ed esperti del settore, che si terrà presso Impact Hub Firenze. A conclusione della sfida ciascun gruppo presenterà la propria proposta e la Commissione selezionerà i tre gruppi finalisti, che avranno accesso a un programma di accelerazione imprenditoriale, ovvero un percorso di formazione e potenziamento mirato a definire con il supporto di mentor e esperti un piano di sviluppo concreto. Sono previsti un percorso formativo a cura di Legacoop Toscana, Università di Firenze ed esperti del settore, un project work di 3 mesi durante il quale i giovani potranno usufruire degli spazi e di servizi personalizzati offerti da Impact Hub e da Legacoop Toscana, una visita studio all’estero e la partecipazione a eventi e convegni. Al termine dell’intero percorso la Commissione di valutazione stilerà una graduatoria tra i tre gruppi finalisti ed assegnerà i tre premi da 15mila, 10mila e 5mila euro.

9 ottobre 2018