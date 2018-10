PD, oggi le Primarie per il nuovo segretario toscano

A Firenze e in tutta la Toscana oggi domenica 14 ottobre dalle 8 alle 20 si sceglie il nuovo segretario regionale Pd attraverso le primarie. Si sfidano l’eurodeputata Simona Bonafè e Valerio Fabiani, ex segretario territoriale Val di Cornia- Elba. Possono votare gli iscritti ma anche tutti coloro che si riconoscono nella proposta politica del partito: basta presentarsi a uno dei 623 seggi allestiti in tutta la Toscana, 31 a Firenze città, con documento d’identità, tessera elettorale e un contributo di 2 euro.

Per trovare il proprio seggio basta consultare il sito www.pdtoscana.it Si vota apponendo una croce sul simbolo del candidato e della lista collegata - con il segretario infatti si eleggono anche i 500 componenti dell’assemblea regionale. Possono votare anche i giovani tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri ma devono essersi preregistrati nell’apposito form entro il 10 ottobre. Circa 3 mila in tutta la regione saranno nella giornata di oggi i volontari impegnati ai seggi.

