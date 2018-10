Festival delle Mongolfiere fa il bis: 20-21 ottobre

Voli su Firenze e sulla campagna toscana, giochi e laboratori per bambini, spettacoli di colori e musica. Il Festival delle Mongolfiere torna al Parco delle Cascine per il secondo e ultimo fine settimana

Hanno illuminato di mille colori e aggiunto un tocco di magia al panorama mozzafiato di Firenze. Adesso si replica: il Festival delle Mongolfiere torna anche il prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 ottobre, sempre all’Ippodromo del Visarno di Firenze.

Il programma resta lo stesso. Voli vincolati senza allontanarsi dalle Cascine, su mongolfiere ancorate a terra con delle funi che si alzano di una ventina di metri e restano in aria per cinque minuti, per provare l’ebbrezza del volo aerostatico. Oppure i voli liberi, 45 minuti in viaggio con partenza a San Casciano in Val di Pesa attraversando la campagna toscana e godendosi una vista inedita sulla città di Firenze.

Per tutto il giorno ci saranno poi giochi per bambini, laboratori, spettacoli e divertimento dentro i grandi palloni stesi a terra e trasformati in un teatro per grandi e piccini. Al calar del sole, il grande spettacolo delle mongolfiere gonfiate a ritmo di musica, con suoni e colori ad illuminare il parco in notturna.

QUANTO COSTA IL FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE

Il Festival sarà aperto in entrambe le giornate dalle ore 10 alle 22. Il biglietto di ingresso costa 8 euro, il biglietto ridotto per bambini fino a 12 anni costa 4 euro. I bambini fino a un metro di altezza entrano gratis. Dal sito del Festival delle Mongolfiere di Firenze si può scaricare un biglietto ridotto da stampare e cambiare alla cassa.

I voli vincolati costano 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 2 ai 12 anni. Il biglietto si acquista direttamente all’info point, nei giorni del festival. Voli in programma dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.

Il volo libero costa invece 250 euro a persona, compresi i bambini dai 6 anni in su. Per informazioni e per acquistare i voli si può contattare il Baloon Team Italia al 348 4044117 o al 349 4624501, oppure per email, scrivendo a festivaldellemongolfiere@gmail.com.

COME ARRIVARE AL FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE

L’Ippodromo del Visarno si trova nel Parco delle Cascine. Chi arriva in auto troverà parcheggi adiacenti all'ingresso. I disabili possono parcheggiare all’interno dell'Ippodromo. La fermata “Cascine” della linea T1 della tramvia si trova a pochi metri dall’Ippodromo.

Chi arriva da fuori Firenze può anche lasciare l’auto in sosta al Parcheggio Villa Costanza, sull’A1, e da lì proseguire in tram fino all’Ippodromo del Visarno.

15 ottobre 2018