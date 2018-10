La nuova stagione dell'Orchestra La Filharmonie

L'orchestra under 35 che ha vinto il bando SmArt and Coop 2017 presenta il programma della stagione al TeatroDante di Campi con opere del grande repertorio sinfonico e un progetto dedicato alle scuole

Al via la stagione 2018/2019 dell’Orchestra la Filharmonie, ensemble giovane, nata da appena due anni e composta da giovani artisti tutti under 35. Ad ospitarla, da ottobre a maggio, questa volta sarà il TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23) nel quale prenderanno vita otto concerti lirico sinfonici, nove concerti di musica da camera e un divertente calendario colmo di appuntamenti per le scuole.

La formazione varia da un minimo di 30 a un massimo di 50 elementi, a seconda dell’esecuzione ed è guidata dal Maestro d’Orchestra Nima Keshavarzi, a cui piace definire questa nuova esperienza come l’inizio di una sfida: “quella di creare il pubblico di domani e dialogare con generazioni diverse”.

È, infatti, proprio questa la novità che ha permesso al gruppo della Filharmonie di vincere il concorso SmArt and Coop 2017 sostenuto dalla Fondazione CR Firenze e Legacoop Toscana, progetto che mira a promuovere la creazione di imprese culturali cooperative, e di essere riconosciuta dopo soli due anni dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tra i complessi orchestrali nazionali idonei per ottenere il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo.

“Nel corso di questi 2 anni – dichiara il direttore del Teatrodante Carlo Monni Andrea Bruno Savelli - la Filharmonie è stata in grado di integrarsi con la comunità di Campi Bisenzio, grazie a un linguaggio innovativo capace di coinvolgere generazioni diverse”.

IL PROGRAMMA

Il programma della stagione vede presenti pagine del grande repertorio sinfonico da Mozart a Gershwin, titoli del teatro musicale quali il “Barbiere di Siviglia”, opera buffa di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, con adattamento drammaturgico e regia di Andrea Bruno Savelli (30 novembre e 2 dicembre ore 16.30), “Pierino e il lupo”, musiche di Prokof’ev e Respighi (3 febbraio ore 16.30), e del balletto, come “Ma Mére l’Oye”, eseguito dal Balletto di Toscana su musiche di Ravel e Poulenc (7 aprile ore 16.30).

Il primo appuntamento sarà invece giovedì 18 ottobre alle ore 21 con il Concerto Sinfonico Corale. E poi ancora il Concerto di Carnevale in programma il 3 marzo e il concerto di chiusura della stagione, previsto per il 1° maggio.

A questi appuntamenti si aggiunge la rassegna di musica da camera organizzata in nove concerti itineranti per i locali del teatro. A guidare il pubblico un musicologo e attore.

PROGETTO SCUOLE

Grazie al progetto Chiavi della Città del Comune di Firenze, la Filharmonie ha deciso di stare vicina anche ai bambini avviando una serie di laboratori didattici in collaborazione con le scuole del territorio.

Lo scopo dei laboratori? Non solo far conoscere il melodramma agli spettatori, ma anche tramandare, alle nuove generazioni, lo spirito di condivisione utilizzando il canto e la musica come veicolo di formazione sia culturale che sociale

Tre gli spettacoli dedicati alle scuole troviamo, la mattina, “Il Barbiere di Siviglia” (3-4 dicembre), “Pierino e il lupo” (1° febbraio) e il balletto “Ma Mére L’Oye” (8 aprile).



16 ottobre 2018