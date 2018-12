Festa per i 50 anni di MEF

Un grande evento alla Fortezza da Basso per festeggiare il mezzo secolo di vita di Mef - Materiale elettrico Firenze, una delle aziende leader del settore

Una grande festa per i primi 50 di MEF, Materiale Elettrico Firenze. È quella che si è tenuta alla Fortezza da Basso il 14 dicembre. Sulle candelina ha soffiato la famiglia Giaffreda, che ha scelto di condividere il giro di volta del mezzo secolo di attività – e successi - con oltre 700 persone, collaboratori di un’azienda che oggi ha radici in buona parte del territorio nazionale e che è leader nella distribuzione di materiale elettrico.

L’azienda nasce il15 settembre 1968, ma quello che è il punto di partenza della MEF è già in realtà un piccolo grande traguardo per la famiglia Giaffreda.

Famiglia è la parola d'ordine di un'azienda che, nonostante negli scorsi cinquant’anni sia cresciuta fino ad arrivare ai vertici del suo settore, fonda ancora tutte le sue scelte strategiche sui valori etici e morali di un nucleo familiare coeso, dove tuttora la persona conta più del profitto, il rispetto più di un contratto. Sono insomma le persone, lavoratori altamente qualificati, a rappresentare da sempre il vero patrimonio nonché il fattore del successo di MEF.

Oggi MEF è presente in 5 regioni italiane, Toscana, Lazio, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia, oltre ad essere partner di una grande realtà internazionale come la Würth Electrical Wholesale Group. Il prossimo aoppuntamento? Quello dal 27 al 30 marzo 2019 sempre alla

Fortezza da Basso con la quarta edizione di Mostra Elettrotecnica, la manifestazione nata nel 2015 per raccontare i prodigi dell’elettronica.

19 dicembre 2018