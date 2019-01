Meteo, a Firenze è rischio ghiaccio

L’allerta per la neve continua, soprattutto per il Mugello già imbiancato. Rimane il rischio ghiaccio. In serata previsti fiocchi intorno ai 300 metri

Neve sulla Sp 477 Dell'Alpe di Casaglia

La neve è arrivata a imbiancare il Mugello, mentre in città – nonostante l’allerta – i fiocchi non si sono visti. Nella Città metropolitana di Firenze adesso resta alta l’attenzione per l’ondata di freddo, con il codice giallo per rischio neve su tutto il territorio provinciale, durante la giornata di mercoledì 23 gennaio, e codice giallo per il rischio ghiaccio nelle zone del Mugello, della Valdisieve e dell’Alto Mugello.

Durante tutta la notte tra martedì 22 e mercoledì 23 gennaio si sono registrate deboli nevicate in particolare nelle zone del Mugello, Alto Mugello e Valdarno, fa sapere la protezione civile della Città metropolitana di Firenze.

"Attenzione alla guida"

"Per l'abbassarsi delle temperature è probabile la formazione di tratti ghiacciati. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali e massima attenzione alla guida - avverte il consigliere Angelo Bassi, delegato della Metrocittà alla Protezione civile - Il personale della viabilità e della nostra protezione civile sta operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza".

Le previsioni meteo

Per le prossime ore il Lamma prevede in Toscana tempo nuvoloso con piogge sparse che dalla costa si estenderanno durante il pomeriggio e la serata al resto della regione. La quota neve, inizialmente oltre i 500 metri, calerà in serata fino ai 300 metri sulle zone settentrionali, come sull’Alto Mugello, dove saranno possibili debole nevicate anche a quote inferiori.

23 gennaio 2019