giovedì 24 gennaio 2019

Meteo, a Firenze vento forte

Resta la possibilità di nevicate, ma solo in Alto Mugello, mentre in tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze scatta l’allerta per il vento di Grecale

La perturbazione che ha portato neve in Toscana, soprattutto nelle zone montuose e collinari, sta lasciando lentamente la regione. E dopo l'allerta per le nevicate ora scatta quella per il vento, anche nella Città Metropolitana di Firenze. Per la giornata di giovedì 24 gennaio 2019, la sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per vento forte, a causa di intense raffiche di Grecale. Vento a Firenze Le correnti d'aria provenienti da nord est potranno arrivare anche ai 100 chilometri orari sull'Appennino, mentre sulle pianure settentrionali allo sbocco delle vallate appenniniche potranno raggiungere i 70 km/h. Previsto vento anche sui crinali delle colline centrali e meridionali (60-80 km/h), lungo la costa e nell'arcipelago toscano (70-90 km/h). Il Grecale continuerà a spirare anche nella notte, attenuandosi durante la mattinata di venerdì 25 gennaio. Per sabato invece gli esperti del Lamma prevedono cielo poco nuvoloso su gran parte della regione. Codice giallo per neve, in Alto Mugello Esteso fino alle ore 13 di giovedì 23 il codice giallo per neve, soltanto per le zone nord dell'Appennino tosco-emiliano (Reno, Alto Mugello) e quelle orientali (Casentino e Valtiberina). Informazioni e consigli di comportamento nella sezione del sito della Regione Toscana sull'allerta meteo. 24 gennaio 2019