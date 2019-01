Meteo: neve a Firenze, per oggi c’è l’allerta gialla

In arrivo nevicate a basse quote. Codice giallo per neve non solo a Firenze ma anche in buona parte della Toscana. Le previsioni del Lamma

Torna l’allerta neve a Firenze, come su buona parte della Toscana a causa di una perturbazione proveniente dal nord Atlantico, che – secondo le previsioni meteo del Lamma – interesserà la nostra regione dalla mattinata di mercoledì 30 gennaio 2019.

Neve a Firenze, l’allerta

Scatta così il codice giallo per la neve a Firenze, come in buona parte della regione (a eccezione dell’Isola d’Elba e della costa a sud di Livorno e del litorale grossetano). L’allerta, emanata dal Centro funzionale regionale, scatta alle ore 10 di mercoledì 30 per andare avanti fino alla mezzanotte di giovedì 31 gennaio e interessa tutto il territorio della Città metropolitana fiorentina, compresi i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Le previsioni meteo del Lamma

Il bollettino meteo del Lamma prevedono nevicate a quote collinari dalla seconda parte della mattinata, con zero termico a circa 300 metri (inferiori localmente inferiori sulle zone appenniniche). Al mattino sono possibili nevicate sui fondovalle di Lunigiana e Garfagnana, poco probabile invece che i fiocchi arrivino anche a quote di pianura sul Valdarno inferiore, lucchesia, entroterra pisano e livornese.

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella seconda parte della mattina a partire dalla costa, con nevicate a quote collinari, in estensione al resto della Toscana durante il pomeriggio. Un miglioramento è atteso tra la serata e la notte, con le nevicate che si concentreranno sulle zone appenniniche

La quota delle nevicate

La quota neve si attesta attorno ai 300 metri sul centro-nord della regione, tra cui anche Firenze. Quote inferiori, localmente, sulle zone appenniniche e sul fondovalle del Mugello, Casentino e Val Tiberina, mentre si attesteranno sui 400-500 metri nel grossetano e sui rilievi dell'isola d'Elba.

Allerta codice giallo per neve, cosa vuol dire

L’allerta meteo è comunicata in base a diversi colori. Il codice giallo è emesso per possibili fenomeni che occasionalmente possono risultare pericolosi, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Più informazioni sul sito del Centro funzionale regionale, nella sezione dedicata all'allerta meteo.

