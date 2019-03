Fiorentina Basket in finale di Coppa Italia

Torna a giocare in viola di Salvatore Genovese. Iattoni e Bianconi liberati dalla società con destinazione Montecatini e Civitanova Marche

La Fiorentina Basket annuncia l’accordo siglato con il giocatore Salvatore Genovese fino al giugno 2020. L’atleta proveniente dalla società Apu Gsa Udine si è unito alla squadra nella giornata di ieri e debutterà stasera nella gara di Coppa Italia contro San Severo.

“Con Salvatore – afferma Niccolai – riprendiamo un discorso interrotto in estate. Noi chiaramente volevamo confermarlo ma per lui l’offerta arrivata dall'A2 di Udine era troppo allettante. Non appena si è presentata l’opportunità di riportarlo a Firenze non ce la siamo fatta sfuggire, anche per continuare nella costruzione e programmazione di un roster che nell'ottica del nostro ciclo triennale possa essere sempre più competitivo. Credo che Totò con la sua personalità e pericolosità perimetrale possa dare una mano importante alla crescita del gruppo”.

In uscita due giocatori

Contestualmente la società viola ha liberato i giocatori Riccardo Iattoni e Corrado Bianconi permettendo loro di approdare rispettivamente a Montecatini Basketball e al Rossella Virtus Civitanova Marche. La società, lo staff tecnico e la squadra ringraziano i due atleti per l’impegno profuso in campo oltre che per la professionalità e l’umanità messe a disposizione della All Food Fiorentina.

“Ringrazio Riccardo e Corrado per il contributo che ci hanno dato – commenta ancora coach Niccolai – sia sotto il profilo tecnico che umano, perché ho conosciuto due ragazzi davvero seri e professionali. C’era il rischio reale che nel proseguo della stagione avrebbero potuto trovare pochissimo spazio, quindi insieme abbiamo concordato la scelta di mettersi in gioco in altre realtà dove potranno avere più minutaggio e visibilità”.

1 marzo 2019