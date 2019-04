Beyond Performance: Cally Spooner, Mario García Torres e Opavivará! a Palazzo Strozzi

Dal 12 aprile al 14 luglio 2019 uno speciale progetto, a cura di Alberto Salvadori, che prevede tre interventi site specific: tre modalità di rielaborare l’idea di performance nella produzione artistica di oggi come forma espressiva interdisciplinare e di sperimentazione tra contesti diversi e il fondamentale coinvolgimento del pubblico

Dal 12 aprile al 12 maggio 2019 gli spazi della Strozzina ospitano le opere di Cally Spooner e Mario García Torres.

Cally Spooner (Regno Unito, 1983) presenta And You Were Wonderful, On Stage (“Ed eri meraviglioso, sul palcoscenico”), grande installazione video che mostra la costruzione di un film tratto da un musical, in un continuo avvicendamento tra palco e backstage. Protagonista è un coro che trasforma in canto una riunione di una agenzia pubblicitaria in cui si citano, tra le altre, figure della cultura pop come Beyoncé o Justin Bieber: una ironica riflessione sull’idea di messa in scena e su come l’utilizzo di tecnologie e media possono manipolare la realtà.

Mario García Torres (Messico, 1975) propone Falling Together in Time (“Ritrovarsi nel tempo”), installazione in cui video, pittura, musica, scultura e performance interagiscono insieme in uno spazio animato anche da una serie di azioni che accadranno in modo inaspettato. Partendo dalla Los Angeles dei primi anni Ottanta sono raccontati fatti di cronaca e storie della cultura popolare e musicale che si intrecciano e si collegano tra loro in maniera casuale diventando uno strumento di riflessione sull’idea di sincronicità di coincidenze significative della vita di ognuno.

Dal 16 maggio al 14 luglio 2019 il cortile di Palazzo Strozzi ospita l’installazione di Opavivará!

Come ideale conclusione del progetto, il collettivo Opavivará! (Brasile 2005) trasforma il cortile di Palazzo Strozzi in un grande spazio di partecipazione e coinvolgimento attraverso l’installazione Rede Social, una grande e coloratissima amaca di oltre 10 metri in cui il pubblico sarà invitato a salire per vivere lo spazio e l’architettura del palazzo in un modo totalmente nuovo, anticonvenzionale e senza gerarchie.

Artisti giovani e importanti

“Il nostro è un ragionamento intorno all'arte della performance. Abbiamo celebrato Marina Abramovic nei mesi scorsi e, adesso, alla Strozzina – spiega il direttore generale di Palazzo Strozzi Arturo Galansino – ospitiamo artisti molto importanti che fanno parte di una generazione giovane, perché nati tra gli anni '70 e gli anni'80 e che completa la nostra offerta che oggi spazia dall'arte antica al contemporaneo storico fino all'arte moderna ed al contemporaneo più estremo di questi artisti molto giovani ma che hanno già esposto in tutto il mondo”.

Beyond Performance è un progetto promosso e organizzato da Fondazione Palazzo Strozzi, Fondazione CR Firenze e Osservatorio per le Arti Contemporanee. Sostenitori istituzionali della Fondazione Palazzo Strozzi, Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze. Si ringraziano per la collaborazione:

Galleria Franco Noero, Torino; Galleria Zero…, Milano

Orari: tutti i giorni 10.00-20.00, giovedì 10.00-23.00. Ingresso libero.

11 aprile 2019